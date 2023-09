Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio, parla a Tuttomercatoweb del mancato rinnovo del suo assistito con l'Inter. "Tocca un tasto dolente. Il mancato rinnovo ci è stato comunicato in maniera poco corretta. L’unica persona sempre chiara e sincera è stata Piero Ausilio. Mi sento di dover dire che soltanto il direttore ha detto la verità, il resto ha fatto solo chiacchiere. Avevano detto tutti che avremmo rinnovato il contratto e che premeva farlo. Poi a metà giugno ci è stato comunicato che Danilo era fuori dai piani dell’Inter.

Preferisco non commentare oltre perché risulterei poco gentile. Perché Monza? Danilo è sempre stato molto tentato dal Monza. Una realtà in crescita. Poi c’è Galliani che è una garanzia di successo. Il ragazzo ha voluto fortemente il Monza. È stato molto vicino anche lui all’Arabia Saudita. Però quando ha chiamato il Monza non ci ha pensato su due volte”.