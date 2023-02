Hernan Crespo è tra i cinque grandi ex interisti interpellati dalla Gazzetta dello Sport per valutare la stagione della squadra di Simone Inzaghi fino a qui: "Che cosa non ha funzionato all'Inter è semplice da stabilire: la mancanza di continuità. Troppo altalenante il rendimento nella prima parte di stagione e anche ultimamente, vedasi il ko con l'Empoli - dice sicuro il Valdanito -. L'Inter deve raggiungere una piena maturità che le consenta di affrontare allo stesso modo le grandi partite e quelle considerate minori. In questo modo si può avviare un percorso di crescita in vista della prossima stagione. Quest'anno la gestione del caso Skriniar qualche problema lo ha creato, e anche qui la società dovrà migliorare.