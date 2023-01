Una Cremonese in ripresa dopo l'arrivo di Davide Ballardini attende sabato l'Inter di Simone Inzaghi, e l'attesa per la sfida tutta lombarda che torna dopo 26 anni in campionato è febbrile. Il club grigiorosso comunica che domani e giovedì, presso la biglietteria dello stadio Zini saranno in vendita – fino ad esaurimento – gli ultimi 300 biglietti del settore Distinti rimasti a disposizione, al prezzo di 50 euro (35 i ridotti, 20 per gli Under 14).