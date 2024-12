In attesa di Lazio-Inter di questa sera valida per la 16esima giornata di Serie A, la FIGC ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25 in programma da martedì 17 a giovedì 19 dicembre. Inter-Udinese, in programma per giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 21.00, sarà diretta da Luca Massimi della sezione di Termoli. Di seguito tutte le designazioni.

JUVENTUS – CAGLIARI Martedì 17/12 h.21.00

FELICIANI

VECCHI – DI GIOIA

IV: BONACINA

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – CESENA Mercoledì 18/12 h.18.30

PERENZONI

RASPOLLINI – MASTRODONATO

IV: TREMOLADA

VAR: CAMPLONE

AVAR: SERRA

ROMA – SAMPDORIA Mercoledì 18/12 h.21.00

DIONISI

ROSSI C. – PALERMO

IV: DOVERI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MERAVIGLIA

INTER – UDINESE Giovedì 19/12 h.21.00

MASSIMI

BRESMES – DI IORIO

IV: COLOMBO

VAR: GHERSINI

AVAR: PAGANESSI

