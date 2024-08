Alla vigilia della gara contro il Verona, il tecnico del Napoli Antonio Conte torna a sottolineare in conferenza stampa il momento delicato della squadra partenopea, sul fronte mercato e non solo: "Sul mercato sapete benissimo che la situazione è molto complicata e dispiace. Cosa significa? Che è complicata e bloccata, non posso dire altro. Dovremo dare il 200% perché dobbiamo capire che dovremo andare oltre i nostri limiti perché è un momento critico per il Napoli. Il presidente ha parlato di ricostruzione all'inizio e io ho fatto delle mie valutazioni dicendo che serve una ricostruzione totale. Se metti sul mercato 10-12 giocatori vuol dire che c'è una ricostruzione in atto, ci vuole pazienza e umiltà da parte di tutti, anche da parte dell'ambiente, senza farci contagiare dall'entusiasmo di voler ricostruire".

Impossibile quindi per l'ex tecnico nerazzurro definire degli obiettivi: "Io lavoro da solo un mese per cercare di portarla avanti. Oggi non mi sento di fare pronostici, dico solo che sarà un'annata dove dovremmo prepararci a soffrire ed essere uniti e compatti nella sofferenza. Non so quale sia il massimo, faccio fatica a fare previsioni. Cerchiamo di lavorare ed essere concentrati, uscendo dal campo come vogliono i tifosi, con la maglia sudata. Dobbiamo dare più del nostro massimo, io per primo".

