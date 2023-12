Il contatto Lautaro-Lobotka che ha fatto infuriare il Napoli è uno degli argomenti di discussione negli studi di Sky Sport durante 'Sky Calcio Club', nel post di Napoli-Inter 0-3. Anche Beppe Bergomi è chiamato a dire la sua sulla decisione dell'arbitro Massa di lasciar correre all'inizio della lunga azione conclusa poi con la botta da fuori di Calhanoglu che sblocca la gara.

"Tendenzialmente gli arbitri su questi tipi di contatti, giusto o sbagliato che sia, lasciano correre, soprattutto in queste zone del campo - ricorda lo Zio -. In caduta Lautaro Martinez cintura Lobotka, però non vedo un fallo clamoroso".

