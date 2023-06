Ovvio protagonista del media open day organizzato dal Manchester City in vista della finale di Champions, Erling Haaland ha raccontato ai giornalisti le sue emozioni a quattro giorni dalla gara di Istanbul contro l'Inter: "Sarà speciale, ho sempre sognato di giocare la finale di Champions League e sarà un onore giocare questa partita - le parole del bomber norvegese -. Il lavoro non è ancora finito, abbiamo fatto una stagione incredibile, ma dobbiamo concluderla nel miglior modo possibile. So che daremo tutti il massimo per vincere questa finale. Dovremo essere al meglio contro un'Inter molto forte e siamo entusiasti di scendere in campo".

La scelta di approdare al City e l'impatto avuto in Premier.

"Ero entusiasta della sfida, sapevo che sarei andato in una squadra in cui avrei avuto molte possibilità di segnare gol e avere un impatto. Fortunatamente, è quello che sono stato in grado di fare. Sono davvero contento della mia prima stagione qui a Manchester. I miei obiettivi sono cercare di aiutare la squadra a sollevare trofei segnando gol. Non appena segno un gol, tutto quello a cui riesco a pensare è fare il prossimo. È così che mi avvicino a questa situazione e continuerò a farlo".

L'importanza del gruppo.

"Siamo un gruppo di ragazzi davvero speciale. Tutti noi condividiamo la stessa fame e il desiderio di avere successo ogni singolo giorno. Ci aiutiamo l'un l'altro, ed è così che deve essere se vogliamo avere successo. Mi sto davvero divertendo. Sapevo che questo manager, squadra, staff, strutture sarebbero stati di altissimo livello. Ho già imparato tanto da Pep e sono sicuro che ci sarà ancora molto da fare. Sapevo di dovermi adattare, ma sento di averlo fatto e ho amato ogni singolo minuto qui".