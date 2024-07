L'intelligenza artificiale, interrogata da Sky, ha individuato, tra gli altri, Jaka Bijol come difensore ideale per completare il pacchetto arretrato dell'Inter. Gabriele Cioffi, che lo ha allenato all'Udinese, parla così dell'opzione nerazzurra per il centralone sloveno: "Bjol gioca a 3 nell'Udinese e a 4 in Nazionale: è un matrimonio perfetto. L'intelligenza artificiale non ha sbagliato - le parole dell'ex allenatore dei friulani -. E' già pronto per l'Inter, è intelligente, un grande lavoratore, è un ragazzo estremamente positivo. E' forte fisicamente, per la struttura che ha non è velocissimo ma neanche un lentone. Ha letture, fa reparto. Chiaro che vada messo in un contesto giusto, all'Inter lo vedrei bene da centrale dei tre, di controllo".

