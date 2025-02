E' buonissima la prima panchina in Serie A di Cristian Chivu, capace di guidare il Parma a una vittoria difficilmente pronosticabile alla vigilia nel derby emiliano contro il Bologna. Al Tardini finisce 2-0 per effetto dei gol di Ange-Yoan Bonny su rigore e di Simon Sohm.

Al Penzo, nell'altro campo delle 15 di questo sabato della 26esima giornata di campionato, la Lazio rallenta la sua corsa in classifica in zona Champions non andando oltre lo 0-0 contro il Venezia, che muove la classifica ma non può certo dirsi completamente soddisfatto per il risultato, soprattutto alla luce delle occasioni sprecate nel finale