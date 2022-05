"Abbiamo subito troppo nel primo tempo, abbiamo continuato a fare errori dopo errori. Alla fine siamo stati bravi a crederci e a rimanere in partita, il merito è tutto dei ragazzi - le sue parole -. Ci hanno creduto, noi abbiamo cercato di tranquillizarli. Non ricordo una partita così, io ci ho creduto e siamo stati anche fortunati. Complimenti al Cagliari, ha fatto un grande campionato, ma anche ai miei ragazzi. Hanno rispettato la maglia che indossano. Non avevamo fatto un grande tempo, avevamo l'obbligo di provarci. Sono stati anche bravi quelli che sono entrati in campo, abbiamo messo in campo un 2005. Oggi ho capito perché è meglio un allenatore fortunato che uno bravo, ma i ragazzi hanno fatto un grande lavoro sia nel secondo tempo che nei supplementari. Finale contro la Roma? Hanno guidato il campionato dall'inizio, dopo oggi però crediamo alla vittoria. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo un sogno da inseguire".