Ciriaco Sforza punta con decisione sull'Inter in vista del quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Intervistato dalla Bild, l'ex centrocampista nerazzurro ritiene la squadra di Simone Inzaghi nettamente favorita: "Vedendo la situazione delle squadre adesso, per me la favorita è l'Inter. Questa squadra creerà grossi problemi al Bayern, i milanesi sono un gruppo ben collaudato da due o tre anni e hanno trovato un sistema perfetto per loro nel 3-5-2".

Anche il quadro clinico della formazione di Vincent Kompany incide sulla valutazione dell'ex allenatore dello Sciaffusa: "La rotazione del personale può ovviamente causare disordini. Il Bayern deve stare sempre all'erta in difesa e vivere due giornate importanti per battere l'Inter". Tuttavia, "Ciò che ha sempre reso forte il Bayern è la sua presenza nelle partite più importanti".

