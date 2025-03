Con la conclusione della prima fase degli ottavi di finale della Champions League, si iniziano a delineare i possibili scenari per la vittoria finale. Dopo settimane di sfide intense e risultati a sorpresa, il quadro delle favorite è più chiaro, e tra le squadre con maggiori possibilità di alzare il trofeo c'è anche l'Inter, che si posiziona sorprendentemente davanti a club storici come Real Madrid e Bayern Monaco.

Ma chi è davvero la favorita per la vittoria finale? Non esiste una risposta definitiva, ma il supercomputer di Opta, basandosi su dati statistici e prestazioni stagionali, ha elaborato una proiezione che fornisce un'indicazione piuttosto precisa.

Secondo l'analisi, al primo posto nella graduatoria c'è il Liverpool, che dopo averla scampata bella contro il PSG ha il 43% di possibilità di raggiungere la finale, con il 26% di possibilità di vincere. Segue il Barcellona: 37,9% di possibilità per finale, il 17,3% di vincere. Al terzo posto troviamo l'Inter. Andando un po' più nel dettaglio per i nerazzurri viene dato il 96,8% di passare ai quarti di finale, il 56,4% di andare in semifinale, il 32,7% di raggiungere l'ultimo atto ed il 15,5% di vincere il trofeo. All'Arsenal il 13,8% di possibilità che vinca, Real Madrid quinto con il 9,2%, Bayern Monaco sesto con l'8%, poi PSG (3,1%), Atletico Madrid (2,2%), Aston Villa (1,6%) e chiude la top-ten il Lille con l'1,5%.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!