Martedì 12 dicembre alle ore 21 l'Inter sfiderà a San Siro la Real Sociedad nella sesta e ultima giornata del Gruppo D della Champions League 2023/24. Entrambe sono già qualificate agli ottavi ma in ballo, come noto, c'è il primo posto nel girone. Sono stati resi noti i dettagli degli orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 11 dicembre, vigilia del match:

Ore 12:00 - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | Suning Training Centre, Appiano Gentile.

Ore 15:00 - Conferenza stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Suning Training Centre, Appiano Gentile.

Ore 18:30 - Conferenza Stampa ufficiale Real Sociedad | San Siro.

Ore 19:15 - Allenamento Real Sociedad (15' aperti ai media) | San Siro.

