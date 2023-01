Parole belle per Simone Inzaghi da parte di Benoit Cauet. Intervistato da Calciomercato.it, l'ex centrocampista dell'Inter analizza i pregi del tecnico nerazzurro: "Credo che abbia dimostrato subito il suo valore. Non è un sergente di ferro come Antonio Conte, sappiamo che c’è perplessità su questo tipo di allenatori. Credo che Inzaghi abbia le capacità di portare a casa dei trofei, quest’anno è molto difficile, ma penso che l’Inter dopo una partenza difficile abbia ottenuto dei buoni risultati . Il più grande allenatore oggi è Carlo Ancelotti, ha un modo di fare tutto suo”.

Cauet si esprime anche sulle possibilità di vedere Marcus Thuram in Italia: “Ha tante richieste, dovrebbe avere la garanzia di giocare. L’anno scorso prima dell’infortunio aveva un rendimento molto più alto. È stato convocato per il Mondiale, ma non era una prima scelta. L’Inter sta seguendo il giocatore perché è un’opportunità in scadenza di contratto. I nerazzurri ci credono, si sono portati avanti, e proveranno a portarlo a casa”.