Anche nel salotto di 'Viva El Futbol' si parla di Davide Frattesi e del suo ruolo all'interno dell'Inter. Primo a prendere la parola è Antonio Cassano che si spende nettamente a favore del ragazzo ex Sassuolo: "Parto dal presupposto che fino al momento dell'espulsione del ragazzo dell'Empoli che non ricordo come si chiama (Saba Goglichidze, ndr), l'Inter non mi era piaciuta, era nel panico. Poi ha stappato il match e da lì non c'è stata partita. Io impazzisco per gente come Gavi, Frenkie de Jong, per questo dico che deve giocare Frattesi e non Nicolò Barella, in Nazionale come nell'Inter, perché è il campo che dice queste cose. Giocare insieme? Poi però devi togliere Mkhitaryan, senza dimenticare l'altro fenomeno che è Piotr Zielinski, che quando starà bene vedrete...".

Cassano prosegue: "Nell'idea di Simone Inzaghi però c'è sempre il centrocampo con Hakan Calhanoglu, Barella ed Henrikh Mkhitaryan, e per non mettere in competizione Barella con Frattesi, che l'anno scorso ha fatto meglio e quest'anno sta facendo meglio, lui dice a Frattesi che sarà il 12esimo perché non rompe e sta dritto. Ma è una mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo: il campo parla e dice che Frattesi deve giocare più di Barella. Perché Barella non è più quello di tre anni fa però gioca sempre mentre Frattesi non viene mai preso in considerazione nelle partite che contano?".

