Antonio Cassano , ex attaccante dell'Inter, durante la Bobo Tv in onda su Twitch ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi per 2-3 a Bergamo contro l' Atalanta di Gasperini .

"Atalanta-Inter è stata uno spot per il calcio, è stata una partita meravigliosa. L'Inter ha avuto fortuna nell'azione dell'1-1 con la spizzicata di Lautaro e Dzeko si è trovato lì - esordisce Cassano -. Se finisce 1-0 il primo tempo non la riprendi più. L'Atalanta si è intimorita, ha avuto paura e l'Inter ha trovato i tre gol. Devo fare i complimenti all'Atalanta, hanno cambiato l'impossibile, chi è arrivato è poca roba. Si è indebolita. L'Inter ha vinto in uno stadio tremendo, l'Atalanta era in forma. Continua a prendere 2-3 gol a partita, continuo a non capire se è colpa del centrocampo o dei singoli. Poteva prenderne altri. Fa fatica lì dietro

Cassano poi si sofferma in particolare sulla prestazione di Dzeko, autore di una doppietta. "E' un campione. Poche volte lo dico, ha sempre fatto gol, ha vinto ovunque è andato - ha aggiunto. Dopo i top al mondo, parlo dei Benzema, Lewandoski, Aguero, c'è lui. E' un giocatore completo, un regista avanzato, può fare tutto. Può giocare da solo o con tutti. Non c'entra niente con Giroud uno come lui. E' veramente un campione. Marotta deve andare a casa e fargli il contratto. Continuasse a fare le interviste, il mercato lo fa chi capisce di calcio. Chi va a scoprire i giocatori. Dzeko deve rimanere punto".