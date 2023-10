Intervenuto come di consueto negli studi della Bobo TV, l'ex attaccante Antonio Cassano analizza così il match pareggiato per 2-2 in casa contro il Bologna: "Una squadra super forte in doppio vantaggio dopo 20 minuti non puoi mai farsi riprendere, anche se il Bologna gioca bene. Sono già cinque punti buttati nel cesso con Sassuolo e Bologna. Sicuramente bisogna dare responsabilità all'allenatore. Magari alla lunga questi cinque punti non si sentono, ma alla lunga possono pesare visto che li hai persi in casa contro due squadre alla portata. Il Bologna è una squadra che gioca bene, Zirkzee sa dialogare, sa far girare bene la palla. Sicuramente vanno dati i meriti agli avversari, Thiago Motta è destinato per meriti a fare una grande carriera".

Sulle colpe di Inzaghi: "Io al posto di Inzaghi avrei fatto le stesse cose, un minimo di responsabilità le ha, ma quelle maggiori le ha la squadra perché avanti di due gol in casa non puoi farti riprendere. Magari è emersa un po' di superficialità dopo il doppio vantaggio. Lautaro sta facendo benissimo, ma qualche gol manca anche se Thuram sta facendo benissimo. L'Inter è forte e quadrata, forse un po' di solidità dietro però l'ha persa. Ad oggi non do tante colpe a Inzaghi, aspetto fino a Natale. Se poi l'Inter continuerà ad avere queste battute d'arresto la responsabilità sarà sua perché è lui a guidare la macchina".