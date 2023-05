Come annunciato ieri, le motivazioni pubblicate dal Collegio di garanzia dello sport presso il Coni hanno confermato l'impalcatura dell'accusa, che ha dichiarato "infondati" i ricorsi dei dirigenti Juventus. E ha soprattutto confermato la responsabilità, sebbene servano motivazioni più specifiche.

"Insomma, ci muoviamo nell’area di un possibile «sconto», che però rischia di essere ridotto perché sulla penalizzazione a incidere di più sono le responsabilità dei dirigenti con potere di rappresentanza legale (l’ex presidente Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini), quelli che fanno scattare la responsabilità più grave, la diretta, che il Collegio di garanzia, già in sede di semplice dispositivo, aveva confermato con pesanti inibizioni", spiega la Gazzetta dello Sport. Insomma, potrebbe arrivare il -9 inizialmente chiesto per penalizzare in classifica. Ma non è scontato.

"Per essere chiari, potrebbe esserci una soluzione meno favorevole: ora è a rischio non solo la Champions, ma anche l’Europa League. A meno che non venga spostata l’afflittività alla prossima stagione. Un territorio però difficilmente praticabile se l’organo giudicante fisserà l’udienza e il verdetto in tempo per la fine del campionato - si legge -. Molto probabilmente entro il 25 maggio. Ma c’è un altro particolare che si legge nelle pieghe delle 75 pagine diffuse ieri: il Collegio di Garanzia dice a più riprese che non è suo compito individuare le sanzioni e che «non si può debordare nella ricostruzione dei fatti» perché quella spetta alla giustizia federale. Questo sembrerebbe restringere lo spazio di un eventuale nuovo ricorso, comunque legittimo". Insomma, la Procura federale ha fatto bene a chiedere la riapertura del processo considerando le novità emerse nelle indagini: nessuna contraddizione. "Se si eccettua il passaggio sui dirigenti «senza deleghe», la sentenza è considerata «ampiamente motivata anche sulla necessità di irrogare una sanzione severa a causa della gravità dei fatti emersi»".

