Jaka Bijol è un giocatore da Inter. Lo ha assicurato Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, pur augurandosi la permanenza in bianconero del gigante sloveno: “Premetto che spero che possa rimanere da noi per tanti anni, ma lo vedrei bene nella difesa dei nerazzurri - le sue parole in esclusiva per Sportitalia.it -. Non è stata una scommessa da parte nostra, quando lo abbiamo preso dissi subito che poteva diventare un grande centrale. Il calcio italiano, poi, lo ha migliorato tantissimo”.

A proposito dell'incrocio tra i friulani e i campioni d'Italia di domenica sera, Carnevale ha messo in guardia Runjaic dalle insidie che possono arrivare da una squadra che sarà priva di tre titolarissimi come Bastoni, Lautaro e Dumfries: "Sono delle assenze non da poco, ma c’è da dire che dopo la sosta l’Inter ha sempre vinto. Quindi non dobbiamo aspettarci una squadra stanca per gli impegni internazionali. I campioni anche quando non sono al massimo ti fanno gol. Sulla carta i nerazzurri dovrebbero vincere, ma le partite vanno sempre giocate. Basta vedere Napoli-Udinese, dove noi sembravamo il Napoli".

