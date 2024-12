Carlos Augusto arriva anche ai microfoni di Sport Mediaset per un breve commento della roboante vittoria contro la Lazio: "Dovevo trovare la forma fisica ed è arrivata, sono contento per me e per tutta la squadra perché abbiamo fatto tutti una grande gara", le parole dell'autore del gol del 5-0.

