"Io avevo fatto un appello, che il derby d'Italia non finisse 0-0 ed è uscita così la partita. Io sono contento, so che i puristi ad una partita con tanti errori preferiscono lo 0-0, io no, non preferisco lo 0-0 perché le difese hanno giocato bene". Questo il commento di Fabio Caressa sul derby d'Italia giocatosi la scorsa domenica a San Siro espresso sul suo canale Instagram.

"Ma lo vogliamo dire che il calcio ci deve divertire o no? - ha continuato -. La partita è uscita così perché ci sono degli errori, perché le squadre erano un po' squilibrate e va beh, pazienza. Chi di voi non si è divertito a guardare la partita, magari qualcuno dell'Inter aveva sofferto di più, qualcuno della Juventus avrà pensato al miracolo quando è arrivato il 4-4, però ci siamo divertiti tutti, e dai. Ammettetelo e non facciamo sempre i sofismi su, e una volta tanto una partita così va bene, va benissimo. Anche all'estero si saranno divertiti, abbiamo visto delle grandi giocate, ma perché invece di pensare sempre all'errore tattico che è stato commesso non si pensa alla grande giocata, che Yildiz abbia fatto due gol, che l'Inter l'ha ribaltata dopo che era passata sotto".

