Pagellone di fine stagione di mercato per Fabio Caressa che, attraverso il suo canale Youtube, fa il punto finale della sessione di trasferimenti appena conclusa, attribuendo un voto e un giudizio al lavoro fatto nei tre mesi precedenti da ogni squadra di Serie A. Di seguito il suo pensiero sul mercato dell'Inter.

"All’Inter do 7,5/8 perché gli acquisti che ha fatto li ha fatti presto, ha coperto i ruoli che mancavano perché Simone voleva dei rincalzi. È una squadra che ormai da anni va per la sua strada, non ha ceduto, che è una cosa importante. Il rinnovo di Lautaro è importantissimo. Si muove sempre bene e lo fa per tempo. Se non ha rafforzato la squadra ha mantenuto il livello e già vuol dire avere una squadra fortissima" ha detto.

