Davide Frattesi entra nella formazione ideale di Fabio Caressa per la decima giornata di Serie A. Questo il pensiero del telecronista di Sky Sport dal proprio canale Youtube: "Non partecipa tantissimo al gioco dell'Inter, però ha una facilità d'inserimento in Nazionale e nell'Inter che ne fa praticamente una punta aggiunta. Quando entra, sai che è molto probabile arrivare al gol o con lui o con un suo inserimento. Questo è un elemento importantissimo per l'Inter che non mi è piaciuta tantissimo nemmeno con l'Empoli, non mi sembra neanche vicina alla squadra dell'anno scorso".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!