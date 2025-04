Fabio Capello gioca Inter-Roma e lo fa sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, in cui analizza sul piano tattico il big match tra nerazzurri e giallorossi in programma oggi alle ore 15 a San Siro. L'ex allenatore vede come punti chiave l'asse Carlos Augusto e Dimarco da una parte e Angelino dall'altra, ma anche le palle inattive che sono la forza dei nerazzurri (e che i giallorossi soffrono) insieme all'ottima notizia del recupero di Dumfries.

In un'altra parte del pezzo Capello invita l'Inter a non pensare al Barcellona, concentrandosi poi sui duelli a distanza in attacco e quelli più ravvicinanti in mezzo al campo: "Palla a Calhanoglu e Paredes, sono loro la grande bellezza di questa sfida: si specchieranno da lontano e potranno indirizzare l’andamento di Inter-Roma tra lanci, cambi di gioco e tiri dalla distanza - assicura Capello -. Da loro passerà il meglio della partita e dalle loro giocate potranno sbocciare le occasioni da gol. Sia il turco che l’argentino arrivano a questo faccia a faccia nel pieno della maturità, ed entrambi devono molto ai loro allenatori: Calha è diventato uno dei migliori registi al mondo grazie all’intuizione di Inzaghi che lo ha spostato davanti alla difesa, Paredes sembrava il fantasma di se stesso, poi Ranieri lo ha sfiorato con la sua bacchetta magica e lo ha riportato ai livelli altissimi dei tempi d’oro. Attorno alle loro idee ruoterà la battaglia di centrocampo, dove sarà fondamentale il contributo degli altri compagni di reparto: la Roma punta sui muscoli di Koné e l’esperienza di Cristante, l’Inter sulla qualità di Barella e Frattesi, alla grande occasione da titolare contro il club che avrebbe voluto ingaggiarlo a gennaio. Più avanti, il derby argentino tra Lautaro e Soulé infiammerà il pomeriggio di Svilar e Sommer: sarà un bel vedere, io voto per la concretezza dell’interista. Difficile vederlo girare a vuoto in partite come questa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!