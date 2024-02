Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello si è così espresso sulla vittoria nerazzurra contro l'Atletico Madrid: "L’Inter ha detto che va a giocare partendo dallo 0-0 a Madrid. Io dico che con 5 occasioni da gol chiare come quelle che hanno avuto ieri sera, fare solo un gol significa che non hai sfruttato le numerose occasioni". Poi la chiave tattica: "centrocampisti dell’Inter fanno filtro e questo permette alla squadra di riposizionarsi. Perdono la palla, Mkhitaryan rientra, come Calhanoglu e Barella, che è stato il migliore in campo".

