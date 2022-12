Sarà contro il Milan il primo impegno ufficiale della Salernitana nel 2023. Un appuntamento che non spaventa l'ex Inter Antonio Candreva: "Ci stiamo preparando al meglio per l'inizio del campionato. Sappiamo che andremo ad affrontare una grande squadra, saremo pronti per una grande partita", le parole raccolte da TMW al 'Festival del Calcio Italiano'. L'esterno parla anche del campionato italiano e di Lautaro Martinez, suo compagno in nerazzurro e fresco campione del mondo con l'Argentina.

Hai mandato un messaggio a Lautaro?

"Sì, gli ho fatto i complimenti, un traguardo importantissimo per lui e per l'Argentina. Sono contento che sia diventato campione del mondo".