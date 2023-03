"In Champions vogliamo andare avanti". Hakan Calhanoglu manda un messaggio chiaro alla vigilia di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, attraverso i microfoni di Sky Sport.

Sappiamo domani cosa ci aspetta, troveremo un avversario molto forte, che ha qualità - ha aggiunto il centrocampista turco -. Noi abbiamo fatto il nostro cammino in Europa, vogliamo giocare come sempre. Ho visto la squadra molto bene dopo lo Spezia, siamo pronti per domani e non vediamo l'ora. Sarà una gara diversa dall'andata, siamo carichi. Vogliamo andare ai quarti di finale".