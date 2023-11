Dopo Marko Arnautovic che ieri durante le attività della vigilia ha ampiamente presentato il match di oggi contro il Salisburgo, gara valida per la quarta giornata di Champions League che potrebbe consegnare all'Inter la qualificazione agli ottavi di finale già questa sera, è Hakan Calhanoglu a presentarsi a Inter TV prima del fischio d'inizio per presentare ulteriormente ciò che li aspetta in campo: "Credo che non debbano limitare solo me e Bare, abbiamo anche altri cavalli, diciamo, come Frattesi e Mkhitaryan da limitare. Siamo pronti, sappiamo cosa accade in trasferta, siamo fuori casa è vero ma le nostre statistiche sono buone però qui l’atmosfera è calda, lo sappiamo. Ma ci siamo preparati bene".

Quanta intensità dovete metterci?

"Dobbiamo stare novanta minuti concentrati perché oggi i piccoli dettagli faranno la differenza e secondo me dipende da noi. Abbiamo tutto nelle nostre mani".

Quest’anno stupisce la tua crescita difensiva. Pensi sia dovuto al fatto che giochi un po’ più arretrato?

"Io dò sempre tutto in campo, lo dico sempre e lo dirò sempre. Cercherò sempre di dare il mio massimo e di migliorare in campo. Ringrazio lo staff tecnico perché mi stanno aiutando tanto e penso che sto crescendo".

