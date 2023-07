Tanta carica, molta consapevolezza. Yan Bisseck è un nuovo difensore dell'Inter e si presenta ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri: "Ogni giocatore sogna di poter giocare in grandi club e l'Inter è uno dei club più importanti del mondo. Ero molto felice, ovviamente sono ancne molto orgoglioso. Per la mia carriera è positivo che un grande club come l'Inter sia interessato a un calciatore come me. Vedremo come andrà, di certo ho molta fiducia e sono pronto a iniziare. Lavorerò duramente, dovrò adattarmi, anche perché affronterò giocatori più forti di quelli a cui sono abituato. Ma è quello che voglio: sono un giocatore competitivo e non vedo l'ora di iniziare".

Che tipo di difensore sei?

"Mi piace avere la palla, sono un difensore moderno, mi piace giocare con il pallone. E mi piace segnare, ma sono prima di tutto un difensore. Mi piacciono i contrasti, conquistare il pallone, ma quello che preferisco è vedere la frustrazione nei vogli degli attaccanti. Nella scorsa stagione ho giocato braccetto a sinistra, e non è un problema giocare a destra visto che sono destro. Giocherò dove mi dirà l'allenatore".

Sei il decimo tedesco nella storia dell'Inter. Tra i tuoi predecessori, alcuni hanno lasciato il segno qui. C'è qualcuno che è stato per te una fonte d'ispirazione?

E' una delle prime cose che ho saputo, che i tedeschi qui all'Inter hanno fatto molto bene. Per quanto mi riguarda devo ancora iniziare a lavorare, ma è di buon auspicio".