Yann Aurel Bisseck è in procinto di trasferirsi dall'Aarhus all'Inter, come confermato dallo stesso club danese, che incasserà 7 milioni di euro in due rate, l'esatto ammontare della clausola rescissoria. Un bel colpo dal punto di vista finanziario per la società danese, che però non sarà l'unica a festeggiare. Anche il Colonia, che lo aveva ceduto all'AGF per 670 mila euro non credendo più nella sua crescita, incasserà qualcosa. Negli accordi infatti è previsto che ai tedeschi vada il 15% del ricavato, che si traduce in poco meno di un milione di euro, come riporta il Kölner Express.