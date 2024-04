L'Inter ha mosso altri tre passi importanti verso lo scudetto della seconda stella battendo 2-0 l'Empoli a San Siro. Una vittoria conquistata senza stradominare, anche per la poca brillantezza di alcuni suoi giocatori più rappresentativi, come sottolineato da Beppe Bergomi durante Sky Calcio Club: "In questo momento, l'Inter ha qualche difficoltà in fase realizzativa: Lautaro e Thuram stanno facendo fatica, infatti gli ultimi gol sono arrivati sempre da difensori - la sottolineatura dello Zio -. Vedo delle difficoltà nel chiudere le partite, anche ieri con l'Empoli l'ha portata fino a dopo l'80esimo. Un ragazzo che vedo abbastanza stanco è Calhanoglu, ma c'è da dire che è ritornata la solidità difensiva. Ha tenuto bene e ha portato a casa la partita".

