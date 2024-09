Negli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato dell'Inter dopo la vittoria per 3-2 sul campo dell'Udinese. "Il Napoli è una delle favorite per lo scuedtto, l'Inter deve portare tanti uomini oltre la linea della palla e se non c'è attenzione sulle preventive poi subisce gol", le sue parole.

"Non ha fisicità in mezzo al campo, i centrocampisti sono tutti ex numeri 10. Deve lavorare bene la squadra. In questo momento è più leggera dell'anno scorso - aggiunge lo Zio -. Devo toccare un giocatore che adoro, Acerbi. Gli anni passano per tutti, viene da un'estate difficile tra operazione e pubalgia. Ci sono letture non fatte bene".