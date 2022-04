"Calendario Inter più facile? Le ultime giornate ci hanno fatto capire che non c’è un calendario favorevole o meno favorevole". È il pensiero espresso da Beppe Bergomi durante l'intervento negli studi di Sky Sport dopo la serata di Europa e Conference League: "Non pensavo che il Bologna riuscisse a fermare il Milan, ogni partita pone le proprie insidie. Dipende da come stai di testa, la testa comanda il fisico. Dipende molto dalla leggerezza di come andrai ad affrontare le partite".