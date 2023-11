Gesto deprecabile e reiterato, quello dei tifosi del Benfica, che mercoledì, nel corso del match di Champions League contro la Real Sociedad, si sono resi protagonisti di un lancio di bengala contro i sostenitori ospiti, come avvenuto qualche mese fa a San Siro in occasione della gara contro l'Inter. Adesso le Aguias, già eliminate dalla competizione, sono sotto la lente della UEFA che potrebbe optare per il pugno duro: dopo una partita senza sostenitori in trasferta, il Benfica ora rischia di essere penalizzato con una partita a porte chiuse, nello specifico quella contro l'Inter del prossimo 29 novembre. Il corpo europeo ha già in suo possesso i rapporti dell'arbitro Anthony Taylor e del delegato UEFA e sarà aperta una procedura disciplinare, stante anche la denuncia del club basco.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!