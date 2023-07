L'ex centrocampista Valon Behrami, oggi opinionista tecnico sulle frequenze di DAZN, ha tracciato il punto su Yann Sommer, molto vicino a diventare il nuovo numero uno dell'Inter: "È il profilo migliore che c'è in giro per rimpiazzare Onana. Gioca bene con i piedi, è un difensore aggiunto e ha personalità nel giro palla. Il punto debole è nelle uscite: non gli piace lasciare la linea di porta".