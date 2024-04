Il bilancio consuntivo della seconda esperienza di Alexis Sanchez all'Inter è 'positivo', secondo Jean Beausejour, ex compagno nella nazionale cilena del Niño Maravilla. "L'Inizio della stagione è stato traumatico, invece da dicembre a oggi le performance sono salite di livello - le sue parole a ESPN - Non ha avuto il ruolo che avrebbe voluto, il che non è una situazione ideale per un giocatore come Alexis, ma sta chiudendo una buona annata".

