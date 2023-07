E' durata un tempo l'amichevole tra Bayern Monaco e Manchester United per Yann Sommer. Il portiere elvetico è infatti uscito dopo l'intervallo, sostituito da Sven Ulreich nella girandola di sostituzioni decisa da Thomas Tuchel. Sommer ha lasciato la contesa sul punteggio di 1-0 per i Citizens, frutto del gol di James McAtee, bravo a piombare sulla respinta a terra dello stesso Sommer sul tiro da distanza ravvicinata di Rico Lewis, non sufficiente ad allontanare la sfera dallo specchio della porta e dalla disponibilità di McAtee. Nel finale, Sommer ha anche rischiato un doppio pasticcio dopo un malinteso con Dayot Upamecano, togliendosi dagli imbarazzi con una spaccata a deviare in corner.

