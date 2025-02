È ufficialmente cominciato il Festival di Sanremo, kermesse che come ogni anno terrà alta l’asticella degli ascoltatori e delle curiosità anche legate al mondo del calcio. L’Inter non poteva non rendere omaggio al Festival della canzone italiana e per l’occasione ‘sfrutta’ due interisti nel dna. Prova canora per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella che su solita direzione dello stesso 23 di Inzaghi si dilettano nel remake di 'C'è solo l'Inter'.



Il centrocampista sardo decisamente più intonato del compagno se fosse nella città ligure batterebbe senza dubbio il difensore numero 96 che tentenna anche nel testo, guadagnandosi tanto di rimproveri di Barella che alla fine aggiunge una nota di colore che sottolinea ancora una volta la sua fede e il suo trasporto per l'Inter. "E poi non rompere i c***i" intona il nerazzurro seguendo una parte del testo di Elio e le Storie Tese, prima di aggiungere, come considerazione finale che sa tanto di grido di tutti gli interisti: "Non romperci, a noi, perché siamo tutti insieme", con tanto di sorriso di ammissione. Perché sì, Nicolò Barella non smette mai di sottolinearlo: per questa Inter lui è il primo a soffrire.