Ospite nel programma 'Vox to box', in onda sul canale Twitch di TvPlay, Mario Balotelli ha indicato i due migliori portieri incrociato in carriera, tra compagni di squadra e avversari: "Dico Julio Cesar perché nell’anno del Triplete era un extraterrestre, non solo in campo ma tutti i giorni in allenamento - le parole di SuperMario -. Poi se vogliamo ragionare sulla carriera, allora dico Buffon, per me è stato il più forte di sempre”