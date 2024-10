Mario Balotelli può tornare in Serie A. Ne è sicuro Enzo Raiola, agente dell'ex attaccante dell'Inter ora corteggiato dal Genoa dopo l'addio di Retegui e l'infortunio di Vitinha: "Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che è un grande estimatore di Mario - dice sulle frequenze di Radio Sportiva -. Avvicinarlo al club di cui è presidente sarebbe per lui un grande piacere. Oggi siamo in una situazione di attesa da parte della direzione tecnica del Genoa. Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l'ora, speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi. Sicuramente dopo il match contro il Bologna capiremo se si può concludere o no".

