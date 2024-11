Da 0 a 90 minuti in quattro giorni. Dopo aver riposato contro il Kazakistan, Marko Arnautovic è rimasto in campo fino a prima all'assegnazione del recupero del secondo tempo da capitano della Nazionale austriaca, fermata sull'1-1 dalla Slovenia: al gol di Romano Schmid al 27' ha risposto Adam Cerin all'81esimo. Un punto che per la squadra di Ralf Rangnick vale il secondo posto nel gruppo B3 di Nations League.

