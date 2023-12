Arrivano altre dichiarazioni del ds dell'Inter Piero Ausilio a margine della cerimonia del Premio De Agazio di Vibo Valentia. Ai microfoni della Gazzetta del Sud, il dirigente nerazzurro traccia un primo bilancio di questa prima parte di stagione: "Siamo in linea con quelli che erano gli obiettivi. Quando inizia la stagione si cerca di fare tutto il possibile per fare bene e cercare di arrivare in alto. Il fatto di aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo è motivo di grande soddisfazione come il fatto di essere primi in classifica".

Ausilio coglie l'occasione anche per ribadire la frecciata verso chi nasconde le carte degli obiettivi stagionali: "Sappiamo che dicembre non è termine definitivo, quello che conta è ciò che saremo a giugno e vogliamo essere davanti; ma è lo stesso obiettivo di altre squadre che dicono di pensare ad altro. Pensiamo ad una Juve agguerrita, allo stesso Milan o al Napoli; tutte ad inizio stagione partono puntando a vincere, poi quando non arrivano i risultati si nascondono dietro ad altri obiettivi. Io non mi nascondo, l'Inter farà di tutto per ottenere il massimo in ogni competizione, Supercoppa e Coppa Italia comprese. Poi vedremo a fine anno cosa avremo fatto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!