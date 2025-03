Protagonista della conferenza stampa nel ritiro della Nazionale croata è Mario Pasalic, attaccante dell'Atalanta. Che non parla solo della sfida di Nations League contro la Francia ma si sofferma anche sul suo momento con la squadra di Gian Piero Gasperini: "Sappiamo tutti com'era l'Atalanta prima dell'arrivo di Gasperini, in pochi speravano che saremmo stati in una situazione in cui avremmo lottato per il titolo di campione. Abbiamo il rimpianto dell'eliminazione in Champions League, dove sulla carta avevamo un sorteggio facile".

Atalanta reduce dalla sconfitta contro l'Inter, ormai diventata un'autentica bestia nera per gli orobici: "L'Inter ci sta dando filo da torcere e problemi, è l'unica grande squadra per cui non abbiamo una ricetta. Attualmente è la squadra migliore d'Italia, abbiamo perso otto volte di fila contro di loro e il loro obiettivo è vincere di nuovo la Champions League".

