Spirito di sacrificio e intelligenza tattica. Così l'Inter evidenzia le principali doti di Kristjan Asllani, che nella giornata odierna ha rinnovato il suo accordo coi nerazzurri fino al 2028. Il club ha ricordato come dal suo esordio il numero 21 nerazzurro sia diventato una pedina preziosa per la squadra di Simone Inzaghi. "Kristjan, partita dopo partita, si è ritagliato un ruolo prezioso nella conquista dello Scudetto nerazzurro. L’albanese si è messo completamente a disposizione della squadra mettendo in mostra tutte le sue qualità e trovando anche l'immensa gioia del primo gol in maglia nerazzurra, arrivato nella gara vinta a San Siro contro il Genoa per 2-1. Un destro potente da posizione ravvicinata che non ha lasciato scampo al portiere ligure. La carriera di Kristjan in maglia nerazzurra parla da sola, un professionista esemplare e un talento in costante crescita che sarà ancora a disposizione per altre stagioni", si legge nella nota.

