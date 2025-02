"Squadra veramente organizzata, allenata bene, che è venuta a San Siro a fare una grandissima partita. Siamo contenti per la nostra prestazione, dovevamo avere tanta pazienza perché questi punti erano importantissimi. Al momento siamo primi, perché il Napoli gioca domani a mezzogiorno e mezzo però ci godiamo questa serata", ha detto Kristjan Asllani a Sky Sport subito dopo l'importante partita vinta contro il Genoa.

Quanto vi ha fatto male la serata di Torino?

"Sicuramente quando perdiamo non siamo mai contenti, però siamo ripartiti forte già da martedì. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana e questa sera siamo stati premiati vincendo una grandissima partita".

Quanto tempo dedicate alle palle inattive?

"Sono fondamentali, infatti ci lavoriamo tantissimo tutti insieme. È una cosa che ci dà tanti vantaggi e siamo felici che abbiamo segnato così perché sifgnifica che stiamo raccogliendo i frutti anche in tal senso".

Chi ti sta dando una mano in questa stagione, per te, fondamentale?

"Mi stanno dando tutti una grandissima mano e Bare è uno di quelli. Anche perché con lui giochiamo nello stesso reparto e ci aiutiamo tanto anche durante la settimana. Sono contento di avere questo rapporto con tutti, l'ho sempre detto che con questo gruppo diventa tutto più facile".

Cosa ti diceva Barella?

"Cose di campo, come iniziare l'azione".

Vorrei che tirassi più in porta e facessi gol... Cosa mi rispondi?

"L'ultimo gol l'ho fatto da calcio d'angolo per sbaglio (ride, ndr). Lo so, ci devo lavorare, me lo dicono tutti che devo calciare di più e devo migliorare anche su questo aspetto".

Essere l'alternativa di Calha è più un privilegio o un peso?

"Un peso no sicuramente. Perché è vero che gioco poco però in questa squadra quando vieni chiamato in causa devi fare bene. Come ho sempre detto, anche io devo prendermi le mie responsabilità, però avere Hakan davanti non può mai essere un peso, ma da lui posso solo imparare".

Che consegne ti dà Inzaghi? Devi sempre stare dietro la palla?

"Oggi dovevo dare un po' più copertura, perché avevano queste due punte alle quali dover stare attento e penso di aver fatto bene. Ma l'importante è aver ottenuto la vittoria".

Su Lautaro:

"Lauti è incredibile, ha tutto. Più che essere un grandissimo giocatore è anche una grandissima persona. Parla con tutti, anche con quelli della Primavera, è veramente il nostro leader. Siamo contentissimi di averlo come capitano e speriamo continui così".

Chi è che ti ha aiutato di più all'Inter?

"In tanti mi hanno aiutato. Come ho detto questo gruppo è fantastico e io devo tanto a questi ragazzi".

