Trova finalmente il gol Marko Arnautovic che sottoscrive la rete del raddoppio e della vittoria dell'Inter. A fine partita, l'austriaco si è presentato con Carlos Augusto (LEGGI QUI) per esprimere tutta la gioia per i tre punti, rassicurando anche sulle sue condizioni fisiche dopo l'uscita anzitempo per un problemino.

Quanta voglia avevi di segnare? Sono venuti tutti ad abbracciarti…

"Sì, avevo tanta voglia e sono contenti anche i compagni. È stato un periodo difficile perché quando giocavo non segnavo, ho sbagliato tante occasioni. Finalmente ne è entrato uno, grazie all’assist di Carlos. Sono contentissimo".

Quanto è importante essere al 100% anche per te in questa stagione?

"È importantissimo. Per chi è sempre in panchina come me e fa sacrifici tutta la settimana, poi dimostrarlo in campo quando giochiamo è fondamentale. Oggi abbiamo ottenuto questi tre punti, ci siamo avvicinati al Napoli, ma è ancora lunghissima".

Come stai Marko? Cosa è successo, perché sei uscito?

"È per questo che non gioco tanto. Quando entro con poco riscaldamento succede qualche problemino. Ho sentito qualche crampo diciamo, ma penso non sia nulla di grave e di esserci per la Juventus".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!