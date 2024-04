Finiti i due giorni di stacco concessi al gruppo da Simone Inzaghi dopo il pari di San Siro contro il Cagliari, sono ripresi i lavori dell'Inter ad Appiano Gentile in vista del derby di Milano, in programma lunedì 22 aprile, alle ore 20:45. Come si legge su Inter,.it, i nerazzurri, al gran completo, nel pomeriggio hanno svolto la prima sessione di allenamento per preparare la gara con il Milan che potrebbe regalar loro lo scudetto della seconda stella.

