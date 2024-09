Intervenuto in occasione dell'inaugurazione del murale dedicato a Paolo Rossi visibile da oggi in Via Torino a Vicenza, Alessandro Altobelli ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web ricordando in primo luogo la figura di Pablito: "Oltre ad essere stato un nostro amico, è stato per gli italiani il simbolo del calcio per tanti anni. E tutti gli vogliamo bene. Stasera ci sono persone di tutte le età? Parliamo di Paolo Rossi, è stato un goleador magnifico, un uomo eccezionale, si merita tutto questo".

Spillo parla anche del derby che l'Inter ha perso ieri sera contro il Milan: "Ieri ero a Milano, ho assistito alla partita. Dopo sei derby vinti consecutivamente, forse ci sta di perderne uno. Anzi, ci metterei la firma, ogni sette derby perderne uno… Lautaro Martinez? Un grande giocatore, deve solo stare tranquillo e non pensare al gol che non arriva ma magari a quello che deve fare".

