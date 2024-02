"L'Inter era la favorita, non bisognava aspettare la partita con la Roma". Lo sottolinea Massimiliano Allegri, protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Udinese: "Abbiamo fatto 53 punti, dobbiamo tornare alla vittoria domani che è importante, ci allontaneremmo in modo importante dal quinto posto. Si tornerebbe alla vittoria ed è importante e torneremmo a -4 dall'Inter che è un altro dato di fatto. Facciamo il nostro percorso, l'Inter sta facendo cose straordinarie, nel 2024 credo abbia giocate 7 partite e vinte tutte. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, domani cerchiamo di tornare alla vittoria", le parole del tecnico bianconero raccolte da TMW.

La vittoria dell'Inter può portare a un contraccolpo come il famoso scudetto perso in albergo?

"Rispetto a quella del Napoli è una situazione diversa questa. Momenti e posizioni diverse. La vittoria dell'Inter deve farci essere ancora più motivati, vincendo allungheremmo sulla quinta in classifica e torneremmo a meno 4. Per giocare la Champions l'anno prossimo quella di domani è una partita non decisiva ma molto importante".

Essere rimasti in partita con l'Inter fino alla fine con l'Inter ha generato rimpianti o aumentato la sicurezza nella squadra?

"Rimpianti no, abbiamo fatto una buona partita. L'ho analizzata subito dopo il fischio finale: primo tempo equilibrato, c'è stata l'occasione di Dimarco, il gol di Thuram, poi noi abbiamo avuto l'occasione con Vlahovic; nella ripresa si è spaccata la partita e abbiamo rischiato di subire gol e potevamo farne noi, abbiamo avuto occasioni favorevoli. In questo momento c'è la squadra più forte in testa al campionato. Non lo dico ora, è favorita dall'inizio e lo sarà fino alla fine. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo tornare a vincere domani perché abbiamo fatto solo un punto nelle ultime due partite".

A Milano ha usato la parola crisi: aveva avvertito qualcosa di strano prima dell'Inter?

"Ho usato la parola crisi come metafora, abbiamo fatto due partite e un punto e su quello bisogna lavorare. Bisogna affrontare l'Udinese con grande rispetto sapendo che è una squadra che ha meno punti rispetto a quelli che potrebbe avere, anche per lo svolgimento delle partite".

