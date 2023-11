Come previsto, Kristjan Asllani si è allenato insieme ai compagni della Nazionale albanese questa mattina. A differenza di ieri, tutti i giocatori arrivati in ritiro hanno svolto la seduta mattutina, dove il gruppo di Sylvinho, che venerdì sfiderà la Moldavia, ha lavorato sotto l'aspetto tecnico-tattico, con i giocatori che sono stati messi alla prova nelle situazioni di gioco e nell'affrontare adeguatamente l'avversario. Asllani ha svolto l'intera seduta senza problemi. Alla Nazionale albanese serve almeno un punto nei prossimi due duelli per garantirsi matematicamente la qualificazione agli Europei per la seconda volta nella sua storia.

